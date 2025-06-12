Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 13:13
KKÖ'ler ne zaman Eğitim Hizmetleri sınıfına geçecek ?

Biz de öğretmeniz. Yazın dinlenmek bizim de hakkımız. Yıl içinde bizim de yıllık izin kullanmamıza izin verilmiyor.

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