Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


12 Haziran 2025 14:07
Hizmet puanı tayin

Tarım il müdürlüğü hatay'dan Adana'ya hizmet puanı kaç olması gerekiyor nasıl öğreniriz

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Sözleşmeli personel teftiş ücreti alır mı

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