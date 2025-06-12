Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2025 14:15
Ortaokul Devamsızlık Sınırı

Merhaba hocalarım. Ortaokulda devamsızlık hakkı kaç gün acaba? Öğrenci 20 gün üstü devamsızlık yaparsa herhangi bir belge alamaz deniliyor. Yönetmeliğini vb bulmaya çalıştım ulaşamadım. Malum bu sene okulların kapanma tarihi öğrenci ve velileri de mağdur etti. Bayramdan sonra memleketine gidip dönmeyenler oldu. 20 gün üstüne belge yoksa raporlu veya raporsuz devamsızlık fark eder mi? Bilen biri aydınlatırsa çok sevinirim.

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