Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Haziran 2025 14:26
Devlet Hastanesinde Bilgisayar Teknisyeni Olmak

Merhaba,

Sağlık Bakanlığı alımında ufak bir ilçedeki devlet hastanesine atandım. Liseden geçen yıl mezun oldum ve iş tecrübem yok. Hastanelerde teknisyen olarak çalışanlar çalışma şartları ve iş yükü ile ilgili tecrübelerini paylaşabilir mi?


berkehan81
Şube Müdürü
12 Haziran 2025 15:07

Çalıştıkça öğrenirsin, ağ bağlantısı yaparsın, bağlantı kablolarıyla işin olur, yazıcıları tanıtırsın yazıcı arızalarıyla ilgilenirsin, barkod okuyucuların bilgisayara tanıtımını yaparsın, bilgi sistemleri tanımlamarıyla ilgilenirsin eğer bilgisayar teknikeri ve bilgisayar mühendisi varsa onların yanında daha da iyi kendini geliştirirsin.

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