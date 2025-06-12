Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 14:43
Vergi İndirimi ve Emeklilik
Vergi indiriminden dolayı onaylanan Engelli Raporu ile Emekli olunur mu ? Yani prim/gün dolunca tekrar rapor isteniyor mu?

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