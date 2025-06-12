Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2025 16:47
cinayet büro işleyiş bilgileri

Merhaba sayın emniyet mensupları. Bir roman yazıyorum. polisiye. İşleyiş kısmında hatalarım olabilir çünkü prosedürü ancak filmlerden ve okuduğum kitaplardan biliyorum. Hiyerarşisi nasıldır? Komiser ve komiser yardımcısı birbirlerine resmi midir yoksa samimi midir? kaç yaşında iyi bir komiser , başkomsier olunur? kaç günde mesela telefon kayıtlarına ulaşılır?hepsi yazılı resmi evrak mı beklenir yoksa pratik midir? bunları kendi kafama göre yazıyorum ama doğrusu gerçek bilgi olsa daha iyi olurdu.

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