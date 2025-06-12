İİBF Mezunlarına İdari Yargı Hakim Yrd. Sınavı İçin Tavsiyeler

Öncelikle herkese iyi günler dilerim,

31 Yaşındayım İİBF mezunuyum uzun süredir bu sınava girmeli miyim, girsem becerebilir miyim, nasıl çalışmalıyım gibi sorular geliyor ancak ben pek İİBF mezunu olarak bu sınavdan başarılı olan görmedim veya denk gelmedi.. Eğer aranızda bu sınava İİBF mezunu olarak girenler veya girecek olanlar var ise tavsiyelerinizi bekliyorum. Çok torpil dönüyor maalesef o konuyu biliyorum. Yaşım bu meslek için çok geç kalmış mı ? Nasıl bir yol izlemeliyim ? tecrübeli arkadaşlardan tavsiyeler bekliyorum. Düşünceleriniz için teşekkür ederim.