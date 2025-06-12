Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Haziran 2025 18:20
2025 Haziran Dönem Tayini - Tıbbi Sekreterler

Arkadaşlar uzun zamandır Kayseri bölge hizmet grubunda A grubunda iken bir anda bı dönem C grubuna geçti. Dönem tayininde Kayseri'de Tıbbi Sekreterler kadrosu bol bol açılır mı diye düşünüyorum. Konu hakkında bilgisi düşüncesi olanları beklerim.

Çok Yazılan Konular

Polis-Hemşire Eş Durumuİller Arası Ne Zaman Açılır?Ünvan Değiştirmek İstiyorum ?Üniversite Hastanesi Hizmet Puanı Hk.Becayiş İlanları (Tek Başlık)Eş Durumu Öğretmen-Sağlık PersoneliHaziran İller Arası AtamaÜnvan Değişikliği-Tıbbi SekreterlikÜvan DeğişikliğiMüfettiş Yardımcılığı

Sözlük

yakmayan kefen 1 Reklamlardan siteyi kullanamamak 1 yaşamak 1 editör sevmemek 6 uçak korkusu 1 sözlükteki bayan yazarlar 3 unutursak kalbimiz kurusun 1 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 1 inzivaya çekilmek 1 kendi kendine takılmak 1

Son Haberler

Bakan Kacır: Bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacakBakan Yumaklı: Ürünler için de 'barkod' sistemine geçilecekOtoyolda sürücü önce dövüldü sonra suyla ayıtılmaya çalışıldıPark Halindeki Otomobilde 1 Kişiyi Öldüren Zanlılar YakalandıDolar 39,33 TL'ye yükseldi

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı