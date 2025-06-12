Biz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdiler

Bize karşı yapılan bu sistematik mobbing, baskı ,değersizleştirme ,itibarsızlaştırma ,maddi olarak çöktürme ,bunlar neden niçin yapıldı.Kimin eline ne geçti.Personelin en az yarısı memnun maddiyat hariç.Diğer kısmını istifaya veya kafayı sıyırmaya sürüklemelerinin nedeni ne olabilir sizce???

Bize karşı yapılan bu sistematik mobbing, baskı ,değersizleştirme ,itibarsızlaştırma ,maddi olarak çöktürme ,bunlar neden niçin yapıldı.Kimin eline ne geçti.Personelin en az yarısı memnun maddiyat hariç.Diğer kısmını istifaya veya kafayı sıyırmaya sürüklemelerinin nedeni ne olabilir sizce???