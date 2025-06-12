Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2025 18:25
Biz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdiler
Bize karşı yapılan bu sistematik mobbing, baskı ,değersizleştirme ,itibarsızlaştırma ,maddi olarak çöktürme ,bunlar neden niçin yapıldı.Kimin eline ne geçti.Personelin en az yarısı memnun maddiyat hariç.Diğer kısmını istifaya veya kafayı sıyırmaya sürüklemelerinin nedeni ne olabilir sizce???

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