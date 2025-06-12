Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Haziran 2025 18:31
Ünvan Değişikliği Aile Birliği Mazereti

Ünvan değişikliği sınavına girecem ancak Kılavuzun L.5 maddesinin B bendinde "Aile birliği mazereti olanların atandıkları yerlerde en az bir yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaklardır." şeklinde bir uyarı var ancan mevzuatın Ek:RG-27/11/2024-32735 maddesinde ise "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." böyle bir madde var bunlardan hangisi doğru? Benim şuan aile mazeretim yok eşimin var ancak bu bana neden engel olsun ki? Ben ünvan değişikliği yaptığımda aile mazereti yapabilecek miyim? Net bir cevap verebilen var mı?


neat
Aday Memur
12 Haziran 2025 18:34

Ek olarak: Kısaca sormak gerekirse yaşadığım yerde kadro açılmamış başka yere tercih vermek zorundayım bu yüzden ünvan değişikliği atamasından sonra aile birliği mazeretini hemen yapabilecek miyim?


lDeimosl
Genel Müdür
12 Haziran 2025 19:43

Kılavuzla yönetmelik aradında bir çelişki yok, siz neyi merak ediyorsunuz? Yönetmelikte sağlık ve can güvenliği hariç daha önce var olan bir mazereti olanlar bir yıl çalışmadıkça mazeret tayini isteyemez diyor. Kılavuzda da atananlar önceden var olan bir mazereti varsa bir yıl çalışmadıkça aile birliği mazeretine dayalı tayin isteyemez diyor. İkisi de aynı şey. Yani evli olan biri bir yıl çalışmadan aile birliğine bağlı tayin isteyemez. Evli olmayıp da atandıktan sonra evlenenler için sorun yok.

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