Ünvan Değişikliği Aile Birliği Mazereti

Ünvan değişikliği sınavına girecem ancak Kılavuzun L.5 maddesinin B bendinde "Aile birliği mazereti olanların atandıkları yerlerde en az bir yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaklardır." şeklinde bir uyarı var ancan mevzuatın Ek:RG-27/11/2024-32735 maddesinde ise "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." böyle bir madde var bunlardan hangisi doğru? Benim şuan aile mazeretim yok eşimin var ancak bu bana neden engel olsun ki? Ben ünvan değişikliği yaptığımda aile mazereti yapabilecek miyim? Net bir cevap verebilen var mı?