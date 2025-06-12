Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 18:47
Cimer gercekten işe yarıyor mu sizce

Selamün aleyküm arkadaşlar Şanlıurfa Bozova DSİ basmuhendislikteki lojmanlarda DSİ personeli hariç 11 öğretmen 1 başka kurum memuru 2 asker de oturmaktadır ve bunlar yasal süresi olan 5 yılı çoktandır aşmakta. Örnek verecek olursam 9 öğretmen 20 yıldır 1 öğretmen 5 diğer öğretmen 27 yıldır aynı lojmanda oturmakta ve biz DSİ personeline boş yer olmadığı lojman veremeyiz diyorlar sizce ne yapmalıyım Cimer etkili olur mu yoksa sadece yazmakla mı kalırım

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