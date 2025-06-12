Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Haziran 2025 19:18
Boşanma tayini

Merhaba boşanma tayini hakkında bilgisi olan var mı bulunduğum yere eş tayiniyle gelmiştim boşanma durumum var ailenin ikamet ettiği yere tayin isteme hakkı var sanırım kesin olarak veriliyor mu ayrıca kadın erkek ayrımı var mı bu hak için bilgisi olan yazabilirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

Polis-Hemşire Eş Durumuİller Arası Ne Zaman Açılır?Ünvan Değiştirmek İstiyorum ?Üniversite Hastanesi Hizmet Puanı Hk.Eş Durumu Öğretmen-Sağlık PersoneliBecayiş İlanları (Tek Başlık)Haziran İller Arası AtamaÜnvan Değişikliği Aile Birliği MazeretiÜnvan Değişikliği-Tıbbi SekreterlikÜvan Değişikliği

Sözlük

eski kıyafetleri ne yapsam sorunsalı 1 ferdi zeyrek 2 karpuzun tarlada 50 kuruş markette 25 tl olması 1 editör sevmemek 6 sözlükteki bayan yazarlar 3 dondurma 1 yakmayan kefen 1 Reklamlardan siteyi kullanamamak 1 günün filmi 7 İyi geceler sözlük 2

Son Haberler

150 Kişinin Öldüğü Palmiye Sitesi Davasında Üst Sınırdan Ceza TalebiBu ilanda ALES puan türleri güncellenmeliAcı tesadüf: 3 arkadaş 6 gün arayla hayatlarını kaybettiGalatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattıSosyal Medyada Key Drop Operasyonu: 12 Fenomene Adli Kontrol

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı