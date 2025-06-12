Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 19:19
Eş Durumu Mazeret Tayini (Aile Birliği) Bilgi Verebilir misiniz ?

7 Aralık 2022 girişliyim ve İKM olarak görev yapıyorum. Ağustosta nikahım olacak. Eşimin kendine ait çay bahçesi (kafe) var. Sigortası filan her şeyi yatıyor 3 yıldır. Kasım ayında açılacak mazeret tayininde başvursam gidebilir miyim onun yanına ? 3+1 Sisteme tabiyim ve 3. yılım 7 aralık 2025 te dolacak. Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim...

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