Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Haziran 2025 19:49
Memuru gören, duyan yok.
İzmir Belediyesinde çalışan en düşük işçi maaşı 80 binmiş. Ya en düşük memurun maaşı???

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