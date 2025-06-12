Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 19:54
Önlisans mezunu teknisyen unvan değişikliği sinavi

Arkadaşlar ben lisede duz lise fakat onlisans bilgisayar programcılığı mezunuyum. Teknisyen olmak için lisede bilgisar mezunu olanlarmi girebiliyor sadece yoksa önlisans mezunu olanlarda girebiliyor mu?

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