KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 20:19
Sutasak-Atasak-Asem-Suem sağlık ve ameliyat izi

Yaşım 25, 1.5 yıl önce trafik kazası sonucu sol dirsekte parçalı kırık meydana geldi iki tane ameliyat sonrası ve fizik tedavi sonucu günümüzde tamamen iyileştim sol dirseyim üzerinde 6-7 cm ameliyat izi bulunmaktadır, Sutasak-Atasak-Asem-Suem- Pomem gibi okullarda sağlıkta sıkıntı yaşarmıyım, bilginiz varmı.

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