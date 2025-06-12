Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2025 21:15
Soru

Ben 5/1 derecesi aldım. Hizmetli yim. Önlisans mezunuyum. En son kaça düşerim.


Kara6167
Memur
12 Haziran 2025 21:18

Milli eğitim de çalışıyorum

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