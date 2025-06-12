Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


12 Haziran 2025 21:16
Soru

Ben 5/1 derecesi aldım. Hizmetli yim. Önlisans mezunuyum. En son kaça düşerim.


Kara6167
Memur
12 Haziran 2025 21:20

Milli eğitim de çalışıyorum

Toplam 1 mesaj

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