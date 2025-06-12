Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Haziran 2025 21:16
Kaçıncı dereceye kadar düşerim

Ben 5/1 derecesi aldım. Hizmetli yim. Önlisans mezunuyum. En son kaça düşerim.


E.Kayı Han
Editor
12 Haziran 2025 21:22

İkinci derecenin son kademesine kadar düşersin.

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