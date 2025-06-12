Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2025 22:17
Tarım Bakanlığı Rotasyon

Tarim Orman Bakanligi il müdür yardimcilari ve ilçe müdürleri rotasyonu ne oldu ne durumda son durum hakkında bilgisi olan varmi

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