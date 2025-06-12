Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


12 Haziran 2025 23:07
Bir şarkı var aklımda sözleri kayıp.

Şu an aklından geçen şarkı sözü

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