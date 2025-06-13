Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Haziran 2025 01:43
Tekrardan KPSS ?

Arkadaşlar, özellikle hemşire grubu, işinden memnun olmayıp tekrar KPSS ile başla branşa ya da bakanlığa atananlar var mı ? Süreç nasıl ilerliyor, genel olarak bilgisi olanlar bilgilendirebilir mi ?

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