DAHA ÖNEMLİ KONULAR!!

Uzun zamandır forumu takip ediyor çoğu başlığa girip göz atıyorum. Bazen o kadar sinirleniyorum ki bir daha foruma girmeyeceğim diyorum fakat bazı konuları dile getirmezsem içimde kalır. Arkadaşlar şu kim kimden daha üstün, bu ünvanda ki şuna emir verebilir mi? şu tarihte işim var promosyon alır mıyım? vb gibi saçma sapan konuları lütfen bi kenara bırakın. Ayrıca her başlığın altında birbirimize hakaret etmekten kavga etmektende rica ediyorum vazgeçelim. Bizlerin faydasına olan her konunun sonuna kadar arkasındayım ama bazı arkadaşlar var insanların hevesini umudunu kursağında bırakıyor. Biri yazmış promosyon şu kadar olsun diğeri diyor yok onu bize vermezler hayal mi görüyorsun yok promosyon haramdır yok bilmem ne!! Bu arkadaşların ya tuzu kuru yada sinmişler bence başka açıklaması yok. Arkadaşlar isteyenin bi yüzü vermeyenin iki yüzü demişler. Siz kendinizi bunu yaparsanız başkaları daha beterini yapar. Bazı arkadaşlar bence promosyon 75bin yada 100bin olacak falan yazmışlar cidden bunu yeterli görüyor musunuz? Yetkili birisi denk gelip şuraya baksa bunlara 100bin yeterli olur diyip teklifinide ona göre verir. Başka bir arkadaş da sormuş garanti bankası 400bin doğru mu? Neden olmasın 5 yıllık teklif 400bin olamaz mı yılda 80bin yapıyor neden almayalım? Önceki promosyonda 35binden başlasın diye etkinlik yapılmıştı 25e razı olduk. Şu anda bence önemli olan 3 konu vardır. 1. maaşlar 2. Özlük haklarımız 3. promosyon Çoğumuz 45bin civarında bi rakama çalışıyoruz. Örnek olarak İzmir'e bakabilirsiniz adamlar 65bini yetersiz bulup bi şekilde orta yolu buldular. Kamu işçisine zam görüşmeleri var ilk 6 ay %50 sonraki her 6 ay için %25 gibi rakamlar konuşuluyor ama memur 3 dönemdir enflasyon altında zam alıyor. Maaşlar arasında oluşan dengesizlikten hiç bahsetmiyorum bile. Maksadım ikilik çıkarmak yada sizleri galeyana getirmek değil hepimiz devlete çalışıyoruz sizleri çok değerli gördüğüm için bu konulara değinmek istedim. Sizlerden ricam lütfen birlik olalım. Birbirimizle yada gereksiz konularla uğraşmaktansa bu konulara yoğunlaşalım...

