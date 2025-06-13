1721 sayılı kanun hakkında

1721 sayılı hapishanelerin idaresi hakkındaki kanunun 8. Maddesinde "Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet ve muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyettardır:" şeklinde bir madde var.

Ben bunu anlaymadım. Bu kanuna göre cezaevindeki memurlar gerekli hallerde silah kullanmaya yetkili midir?