Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2025 02:12
1721 sayılı kanun hakkında

1721 sayılı hapishanelerin idaresi hakkındaki kanunun 8. Maddesinde "Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet ve muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyettardır:" şeklinde bir madde var.

Ben bunu anlaymadım. Bu kanuna göre cezaevindeki memurlar gerekli hallerde silah kullanmaya yetkili midir?

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