Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2025 07:52
psikiyatrı sağlık

merhabalar yeni uzman çavuş olarak eğitime gidicem son zamanlarda kaygı endişe olmaya başladı psikiyatri gitsem ilaç vs tedavi görsem meslekten atılırmıyım ve da bir sonraki sağlık muayenemde sorun oluştururmu

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