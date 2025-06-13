Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
13 Haziran 2025 09:31
2025 Sağlık Bakanlığı Tayin Hk

Değerli abilerim Ablalarım ve Kardeşlerim.

5 Senedir İzmir'de Memur(657) Kadrosunda görev almaktayım, 3 sene filyasyon ekibi'nde çalıştım. Değerli abilerim ablalarım, daha önce hiç tayin vermediğimden İstanbul'a tayin vermem konusunda bana yardımcı olabilir misiniz? İzmir Şehir Hastanesinde görev alıyorum, tam nokta atışı İstanbul-Silivriye tayin verebilir miyim? kardeşim beden öğretmeni oldu onunla yaşamam gerekiyor da.. Tam olarak neler yapmam gerekiyor şuan hocalarım

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