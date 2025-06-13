KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 10:15
Pomem genel sağlık hastane

Pomemin genel sağlığında hastaneyi biz mi seçiyoruz yoksa okul bizi direkt anlaşmalı olduğu hastaneye mi götürüyor?

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