Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2025 10:33
PTT Maaş Promosyonu ??

Herkese merhaba. Tesadüfen haberlerde gördüm arkadaşlar, PTT maaş promosyon ihalesi 10 haziranda yapılmış. Henüz sonuçlanmış bir rakam göremedim. PTT de çalışan veya bilgisi olan var mı son durumdan?

Söz konusu PTT'de 20bin(kimi haberde 40 bin deniyor) personel mevcut. Çıkacak olan rakam, promosyon dönemi yaklaşan kurum çalışanları için önem arz ediyor.


iras
Genel Müdür
13 Haziran 2025 10:56

Ziraat 52 bin vermiş yapı kredi 65 .kamu bankalarına bir talimat var gibi para vermeyin fiyatları yükseltmeyin.


Son5yil
Şef
13 Haziran 2025 11:19

Aynen ben de gördüm rakamları. Ziraat'ın teklifi resmen küfür kapsamında dava açılabilecek düzeyde. Yalnız PTT bir önceki ihalede de çok düşük rakam almış sanırım. 2022'de 15250 tl almışlar.

iras, 44 dk. önce

Ziraat 52 bin vermiş yapı kredi 65 .kamu bankalarına bir talimat var gibi para vermeyin fiyatları yükseltmeyin.

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