PTT Maaş Promosyonu ??

Herkese merhaba. Tesadüfen haberlerde gördüm arkadaşlar, PTT maaş promosyon ihalesi 10 haziranda yapılmış. Henüz sonuçlanmış bir rakam göremedim. PTT de çalışan veya bilgisi olan var mı son durumdan?

Söz konusu PTT'de 20bin(kimi haberde 40 bin deniyor) personel mevcut. Çıkacak olan rakam, promosyon dönemi yaklaşan kurum çalışanları için önem arz ediyor.