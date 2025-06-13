ben senin gizli galatasaraylı olduğunu çok iyi biliyorum zamanında galatarasaraya geçmek istediğini ama imkanlar elvermediği için ezeli rakibine geçtiğini, oldukça zeki olmana rağmen değilmiş gibi davranmanı çok iyi anlıyorum, rıdvan dilmene bu ligde hangi hocalar başarısız olur diye sorduğundan hollandalı ve portekizliler başarılı olamıyor başkanım dediğini bunun üzerine yabancı tercihlerini hep hollandalı ve portekizlilerden yana kullandığını, başarılı olma ihtimali olan yerli hocalara da istediği oyuncuları almayıp istemediği oyuncuları aldığını, ben seni biliyorum icardi senin ismin yazılı formayla çıkınca avukatlarının dava açalım dediğinde gerek yok bence yakışmış dediğini de biliyorum, gs nin yaptığı transferleri tv karşısında puronu yakıp keyifle izlediğini biliyorum, bu sene erken bırakırsam iyi bir başkan gelir takımı toparlarda seneye bi ihtimal şampiyon olurlar diye kongreyi erteleyebildiğin kadar erteleyeceğini de biliyorum ben seni tanıyorum başkan ama onlar bilmiyor belki çok sonra anlayacaklar...