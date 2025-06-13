Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


13 Haziran 2025 11:28
ÇOK ŞEY Mİ İSTİYORUM?

Günlerdi yaptığım tek şey suskunluk..

içimdeki fırtınalardan bahsetmemek için saçmalıyorum.

Güçlü olmaya çalışırken, güçlüyü iyi oynayan oyuncu oluyorum.

Sağıma dönüyorum beklenti,

soluma dönüyorum beklenti.

Beklentiler çoğaldıkça kimsenin seni önemsemediğini,

senin toplumdaki yerini ve yaşam şeklini önemsediğini fark ediyorsun.

ve bir sonraki adım da biraz daha içine kapanıyorsun

ve zamanla farkına varıyorsun ki; etrafına yıkılmaz duvarlar inşa etmişsin.

Oysa; az anlayış biraz hoşgörü, olduğu kadar da samimiyet ve içtenlik yeterliydi benim için..

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Sözlük

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