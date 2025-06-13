Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2025 11:53
Kamudaki Polislerin, Sağlıkçıların, Jandarmanın, Öğretmenlerin Maaş Düzenlemesi.
Bu mesleklerin maaşlarında düzenleme yapılması elzemdir.

kitkanun
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 12:24

meslek yüksekokulu mezunu yeni polis olan biri 60bin ile işe başlıyor. öğretmenler 3 ay çalışmadan maaş alacak şimdi. Fazla bile maaşlar. *KPSS +85 puan alan memurlar 46bin maaş alıyor. Sabahtan akşama kadar işbaşında. Yüzlerce evraka imza atıyor, sorumluluk çok fazla. Yetmedi vatandaşlarla uğraşıyor tapuda ,sgkda maliyede...


kitkanun
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 12:30

Sınıf öğretmeni bugün 5 ders işledi. Birazdan çıkacaklar 1 ders beden(sal dışarı koşup dursunlar). 1 ders resim(herkes sevdiği birşey karalasın). 1 ders youtubedan korku filmi aç. 1 ders matematik( 1 ay önce sorduğu soruların rakamlarını değiştirip ver fotokopi gitsin.) Kendini geliştirme, yeni nesi soru hazırlama, emek verme falan hiç yok. MEB bakanı diyor ya 180 iş günü okul olmak zorunda. 08.00-12:45 mesai. Geri kalan yarım gün nerde ! Kaldı sana 90 iş günü


hsynkrt33
Aday Memur
13 Haziran 2025 12:49
şu yorum işine gelmeyenler hemen eksiyi atmış
kitkanun, 49 dk. önce

meslek yüksekokulu mezunu yeni polis olan biri 60bin ile işe başlıyor. öğretmenler 3 ay çalışmadan maaş alacak şimdi. Fazla bile maaşlar. *KPSS +85 puan alan memurlar 46bin maaş alıyor. Sabahtan akşama kadar işbaşında. Yüzlerce evraka imza atıyor, sorumluluk çok fazla. Yetmedi vatandaşlarla uğraşıyor tapuda ,sgkda maliyede...


hsynkrt33
Aday Memur
13 Haziran 2025 12:50
şu ülke durumunda şikayet edecek son kişiler öğretmenlerdir.
kitkanun, 43 dk. önce

Sınıf öğretmeni bugün 5 ders işledi. Birazdan çıkacaklar 1 ders beden(sal dışarı koşup dursunlar). 1 ders resim(herkes sevdiği birşey karalasın). 1 ders youtubedan korku filmi aç. 1 ders matematik( 1 ay önce sorduğu soruların rakamlarını değiştirip ver fotokopi gitsin.) Kendini geliştirme, yeni nesi soru hazırlama, emek verme falan hiç yok. MEB bakanı diyor ya 180 iş günü okul olmak zorunda. 08.00-12:45 mesai. Geri kalan yarım gün nerde ! Kaldı sana 90 iş günü

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