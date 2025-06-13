Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2025 12:02
Cte tayinleri bugun aciklanir mi yoksa takvimdeki gibi haftaya mi aciklanir

CTE TAYİNLERİ BÜGÜN AÇIKLANIR MI YOKSA TAKVİMDEKİ GİBİ HAFTAYA MI AÇIKLANIR


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Aday Memur
13 Haziran 2025 13:00

belki bugün belki haftaya belki 2 hafta sonra. kimse bu sorunun cevabını net bilemez.

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