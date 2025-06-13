Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 12:03
Çakma 12-36 ile her gün çalışmak

Arkadaşlar bazı kendini zeki adleden arkadaşlar ÇAKMA 12-36 diye birşey uydurmuş, gaz alma namına. gündüz hergün çalışıyorsun gece de ise istirahatli sayıldığın günün 8 saatini üstelik gece çalışıyorsun. yani hergün çalışıyorsun. artık lugatımızı değiştirelim çakma 12-36 değil hergün çalışıyoruz diyelim.


saulgoodmannn
Aday Memur
13 Haziran 2025 12:30

Geceden sabaha gün atmış oluyor o o gün de çalışmış oluyorsun mantıken her gün iştesin doğru tespit

Toplam 1 mesaj

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