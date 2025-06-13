Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Haziran 2025 12:52
DHMİ Alım

Merhabalar, KPSS'den 92 YDS'den 81 puanım var. Makine yüksek mühendisiyim. Özelde şu anda çalışmaktayım. DHMİ bu alımda benim branşımda 92 puanlara kadar düşecek şekilde alım yapar mı geçen seneki gibi?


reuenthal
Aday Memur
13 Haziran 2025 12:56

Kim bilebilir ki hocam bunu


MechanicalEngineer61
Aday Memur
13 Haziran 2025 13:00

Hocam peki bir soru daha sormak istiyorum.

DHMİ alımı sonuna kadar beklemelimiyim bu puanla yoksa memleketime herhangi bir alım olursa herhangi bir kurumda gideyim mi? Mesela Çaykur'u yazasım çok geliyor bazen.

reuenthal, 17 dk. önce

Kim bilebilir ki hocam bunu


MechanicalEngineer61
Aday Memur
13 Haziran 2025 13:03

Bir de 7 senedir özel sektörde çalışıyorum istanbulda kiralar mağlum çok yüksek elde kalan bir şey olmuyor doğru düzgün.

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