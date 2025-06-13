Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2025 13:09
Jandarma ve polise ek ödeme şart

Çalışma saatlerine baktığımızda memurlardan 2 kat fazla çalışan ama 2 kat maaş alamayan jandarma ve polislere Ek ödeme verilmesi hakkımızdır


kajakamizo
Aday Memur
13 Haziran 2025 14:05
karacılar ?
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