Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Haziran 2025 13:29
SH Sınıfı Dışı Tayin

Arkadaşlar SH sinifi dışı biri tayin istediginde neye göre kişiler belirleniyor hizmet puanları yok sonuçta teşekkür ederim

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