Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Haziran 2025 14:39
Kadrolu ebe iken kpss ile yeniden atanma

merhaba, 3+1 olarak atanıp kadrolu ebeyim şu an 4. yılımdayım. KPSS ye girdim ve bu puanımla yeniden atanabilir miyim? Atanırsam ne gibi durumlarla karşılaşırım bilgisi olan varsa yanıtlarsanız sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Polis-Hemşire Eş Durumu2025 Sağlık Bakanlığı Tayin HkÜnvan Değişikliği Aile Birliği Mazeretiİller Arası Ne Zaman Açılır?Ünvan Değiştirmek İstiyorum ?Doktor Bir Bayanla EvlenmekÜniversite Hastanesi Hizmet Puanı Hk.Eğitim TayiniBoşanma TayiniEş Durumu Öğretmen-Sağlık Personeli

Sözlük

eski kıyafetleri ne yapsam sorunsalı 1 unutursak kalbimiz kurusun 2 dexter 2 havaların aşırı ısınması 5 erken yaşta saçı dökülen kimse 1 ağız şapırdatma 3 midenin guruldaması 1 oğlum bak git 1 sözlüğe girilen ilk entry 2 uzaktan bakmak 1

Son Haberler

İsrail, İran'ı vurdu: Avrupa'da en çok düşen borsa BIST 100 olduCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Saldırıları DurdurulmalıNuman Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Yol Haritası ŞartHamsi, Türkiye denizlerinin değişmeyen lideriKamu Görevine İade Olan Kişiler Banka Promosyonu Alamaz!

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı