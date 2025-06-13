Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Haziran 2025 15:02
Aile birliği mazereti tayini lütfen doğrusunu bilen yardımcı olursa çok sevinirim
OCAK 2024 GİRİŞLİ SÖZLEŞMELİ İKM YİM. YENİ DÜZENLENEN YÖNETMELİĞE GÖRE TEMMUZ AYINDA OLACAK OLAN AİLE BİRLİĞİ MAZERET ATAMASINA,EŞ DURUMU,SAĞLIK, DEPREM VS. GİBİ SEBEPLERLE BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM YOKSA 3+1 ŞARTI İSTENİR

kunt12
Aday Memur
13 Haziran 2025 15:05
+1
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