Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2025 16:18
Kamu işçisi zam teklifi ;)

İşçiye teklif ilk 6 ay yüzde 16 ikinci 6 ay yüzde 8


impostor
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 16:28

DİSK hastaneye kaldırılmis teklifi gorunce


aragorn421
Aday Memur
13 Haziran 2025 16:30

memur teklifinin fragmanı. memura 16 bile hayal.


ayhann06
Memur
13 Haziran 2025 17:46

işçiye verilmeyen zam ağustosta memurada verilmez.


Vardır bir hayır
Şef
13 Haziran 2025 17:48

Bile derken 2 yıllık toplam sayı bu gelir 5+5 3+3

aragorn421, 1 saat önce

memur teklifinin fragmanı. memura 16 bile hayal.


Manuel59
Memur
13 Haziran 2025 17:51

Memura bitsz daha fazla verseler de maaş adaleti biraz da olsa sağlansa

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