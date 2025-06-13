Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Haziran 2025 16:43
Sağlık Mazeret Tayini

Merhaba . Annemin %94 kismi bağımlı raporu mevcut annemin bulundugu ile tayin istedim cikma olasiligi nedir ? Ornegi varsa soyleyebilir misiniz? . Ve komisyon ne zaman toplanir bilgisi olan. Tesekkurler

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