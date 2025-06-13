Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


13 Haziran 2025 16:54
Sözleşmeli personelin temmuz maaş artışı

merhaba sözleşmeli personel de memur gibi temmuzda maaş artışı yaşıyor mu yoksa yıl boyunca o sözleşmedeki maaşın aynısını mı alıyor mesela ben bu temmuza girmeden sözleşme imzalasam yıl sonuna kadar alacağım maaş temmuzdan sonra imzaladığımdaki alacağımdan daha mı düşük olur


memurbey3535
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:02

Memursun sen. Tek farkin 3 yil sozlesme imzalaman. Temmuzda zam alacaksin


enes123456789
13 Haziran 2025 17:28

teşekkürler cevabın için peki maaşlar arasında fark varmı sözleşmeliyle kadrolu arasında aynı ünvan için

memurbey3535, 52 dk. önce

Memursun sen. Tek farkin 3 yil sozlesme imzalaman. Temmuzda zam alacaksin

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstifa eden 4bli geri dönebilir miSözleşmeli personel teftiş ücreti alır mıSözleşmeli personelin temmuz maaş artışı4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Tesislerden Yararlanabilir Mi?

Sözlük

Şaşırtı 1 böcekler ve örümcekler neden kilo almaz 3 11A 3 poğaça 1 iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 2 havaların aşırı ısınması 5 kendi kendine takılmak 1 başına buyruk yaşamak 1 israil iran savaşı 1 günün filmi 2

Son Haberler

Trump: İsrail'in İran'a saldırısı çok başarılı bir saldırıDolar haftayı yükselişle kapattıAnkara'da Olağanüstü Toplantı: İsrail'in İran Saldırıları MasadaDevlet korumasından yararlanmış 608 genç kamu kurumlarına yerleştirildiCevdet Yılmaz: Türkiye genelinde sosyal konutu artırmak istiyoruz

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı