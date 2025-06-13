Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 17:05
Saat 19.00 x te etkinlik var

#polisçözümbekliyor hastagi ile destekleyelim


kızılelma2023
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:10
hastag daha belli olmadı

Ispatu61
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:13
iran israil durumu ile alakali pek dikkat cekici.olmaz gibi

kızılelma2023
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:17
asıl şimdi dikkat çekici olur herkes x platformunda
Toplam 3 mesaj

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Sözlük

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