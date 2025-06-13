Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 17:05
X'te #polisçözümbekliyor etkinliği

#polisçözümbekliyor hastagi ile destekleyelim


kızılelma2023
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:10
hastag daha belli olmadı

Ispatu61
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:13
iran israil durumu ile alakali pek dikkat cekici.olmaz gibi

kızılelma2023
Aday Memur
13 Haziran 2025 17:17
asıl şimdi dikkat çekici olur herkes x platformunda

Brse
Şef
13 Haziran 2025 17:59

Yıl sonu açıklanacak 2 şark iptali konusu tekrardan dile getirilmeli. Orada olacağız hep birlikte


muratcan58
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 18:13

hep destek tam destek


iamapoliceman
Daire Başkanı
13 Haziran 2025 18:18
yeter Allah rızası şu 2. şark muhabbeti bitsin senin yerine ben gideyim gitmezsem namerdim ya!
Brse, Dün

Yıl sonu açıklanacak 2 şark iptali konusu tekrardan dile getirilmeli. Orada olacağız hep birlikte


Nick2791
Aday Memur
13 Haziran 2025 18:20
Bu seneki tayin ve atamalardan dolayı bir çok polis mağdur.Bu seneye özgü becayiş uygulaması getirilse çok iyi olur

İbrahim5506
Şef
13 Haziran 2025 18:42
Cepte 5 kr.yok bırakın şark ı garbı artık
iamapoliceman, Dün
yeter Allah rızası şu 2. şark muhabbeti bitsin senin yerine ben gideyim gitmezsem namerdim ya!

Anderson1
Şef
13 Haziran 2025 19:30

İstanbulu zorunlu yapacaksın bak ondan sonra nasıl herkes 2.şark keşke olsa diye dua eder de bakma sen


Ali3297
Aday Memur
13 Haziran 2025 19:58

8 dakikada ilk sırayı aldık. Gündemde 1. Sıradayız. Destek olalım.


Tykk
Aday Memur
13 Haziran 2025 20:22

Takip

Ali3297, Dün

8 dakikada ilk sırayı aldık. Gündemde 1. Sıradayız. Destek olalım.


Police9696
Aday Memur
13 Haziran 2025 20:46
burda etkinlikler kimsenin umrunda değil 5 bin tl taltif duyumu olsaydı millet yardırırdı :)

1903Alparslan
Aday Memur
13 Haziran 2025 21:02

Benim maaşım insanca yaşanacak seviyeye gelsin ben 3. Şarka da giderim kardeşim bu dert öncelikli derdimiz değil ha mağdur olan meslektaşlara lafım yok. Buda çözüme kavuşsun ben çalışırken gençliğimde araba ev alamadıktan sonra şark kalksa nolur ki çok ta umrumda..

Brse, Dün

Yıl sonu açıklanacak 2 şark iptali konusu tekrardan dile getirilmeli. Orada olacağız hep birlikte


mehmetyilmz
Memur
13 Haziran 2025 21:10

#emniyeteşitlikistiyor olacak, destek verelim

Toplam 14 mesaj

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