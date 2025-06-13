Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Haziran 2025 17:10
Herkes Memur-Senli olacak

AYM'den 'Yetkili sendika üyesi olmayan memurdan iki kat aidat alınabilir' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 12 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, kamu görevlileri sendikacılığına ilişkin önemli bir karara imza attı. Mahkeme, yerel yönetim hizmetleri kolunda yetkili sendika üyesi olmayan kamu görevlilerinin, sosyal denge sözleşmesi hükümlerinden belirli bir aidat farkı ödeyerek yararlanabilmelerine imkan sağlayan toplu sözleşme hükmünü iptal eden Danıştay kararının sendikal hakları ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, kamu görevlilerinin sendikal hakları ve toplu sözleşme sistematiği açısından emsal teşkil edecek nitelikte. Bu kararla birlikte, yerel yönetim hizmetleri kolunda yapılacak sosyal denge sözleşmelerinde sendika üyesi olan ve olmayan yönünden farklı hükümler konulabilecek.


kitkanun
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 17:12

bu karara dayanarak memursen toplu sözleşmede kılını kıpırdatmaz. ne olsa herkes bize mecbur der artık


E.Kayı Han
Editor
13 Haziran 2025 17:51

Sendikalı olan personel ile sendikasız personel arasında bir ayrım olması doğrudur aynen işçilerde olduğu gibi. Bunu sadece memur sen olarak düşünmeyin bir sendikaya üye olacaksın yoksa toplu sözleşme de kazanılan haklardan yararlanmak için dayanışma aidatı ödersin denmiş. Bu durum işçilerde de böyledir. Olması gereken buydu.

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