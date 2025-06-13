Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 18:06
Gih olduktan sonra alınan B dilimi rapor

gıh olalı 5 sene oldu her sene sevk oluyordum c yada d verıyorlardı bu sefer b dılımı aldım polıslıge donme durumum olur mu yanı


esesavax
Aday Memur
13 Haziran 2025 18:07

psıkıyatrıden gecmıstım


umtblc
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 18:12

imkansız. isterse a versin yine dönemessin


esesavax
Aday Memur
13 Haziran 2025 18:14

o zaman neden hala sevk edıyorlar bende cozemedım aldıgın dılımlerın onemı yoksa

umtblc, Dün

imkansız. isterse a versin yine dönemessin


umtblc
Şube Müdürü
13 Haziran 2025 20:35

çünkü durumun iyi degilse e dilimi verilirse emekli oluyorsun gihlik bile yapamıyorusun. senin gihlik yapıp yapamayacagına karar vermek için senede bir götürüyorlar

esesavax, Dün

o zaman neden hala sevk edıyorlar bende cozemedım aldıgın dılımlerın onemı yoksa


Shakiseekk
Aday Memur
13 Haziran 2025 20:40
isterse Z dilimi versinler yine de dönemezsin
Toplam 5 mesaj

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