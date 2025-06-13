Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Haziran 2025 18:07
Sınıf Devam Ettirme

Sayın hocalarım merhaba, okulum sabahçı öğlenci olarak eğitim öğretime devam ediyor. Okulda branşımda tüm öğretmenler kadrolu ancak 5yıldır sürekli 8. sınıflara giriyorum. Bu sene de 8. Sınıflarda sınıfım var ve mezun ettikten sonra 5. Sınıflara dönmek istiyorum. Müdür bunu yokuşa sürüyor, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekli ? Bunla ilgili bir yönetmelik var mıdır ?


spock
Genel Müdür
13 Haziran 2025 18:44

Dilekçe ile durumu izah edin. Yazılı olarak talep edin. Takip numarası alın. 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz muhakkak cevap vermek zorundalar. Cevap vermezlerse dilekçenizin fotokopisini ek yapıp cevap verilmediğine dair ilçeye yazın.

Bu işin raconu budur. Devlette sözlü istekler, sözlü uygulamalar için "şifahen" derler. Sözlü olarak yani... Bunların da pek geçerliliği/ciddiyeti yoktur.

Yazı yazı yazı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı İstenilen Şehirde Yapılabilecek.Ortaokul Devamsızlık SınırıHeyet Raporu ( İlk atamada istenen )Matematik ve Fizik'te müfredatı belirleme yetkisi tıpkı ABD'de olduğu gibi okullara ait olmalı.Ortaokullarda öğrencilerin sınıf belirleme süreci?Ek dersler bayram sonrasına aksar mı?Yönetici ataması sonrası boşalacak kadroya il içi özür ataması yapılır mı?İngilizce ders saati 5. Sınıfta 14 saat diğer kademelerde de artacak.Ek ders ücreti 350 tl olmalı.

Sözlük

sözlükteki bayan yazarlar 1 dondurma 1 Şaşırtı 1 başına buyruk yaşamak 1 uçak korkusu 1 11A 3 bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 1 en güzel aşk zor olandır 5 uçak kazaları 1 crops35 5

Son Haberler

Nisan'da Tavuk Eti Rekor Kırdı, Süt ve Yumurta GerilediBakan Fidan'dan İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin açıklamaTahran'da yeniden patlama sesleri duyulduToplumsal Cinsiyet Eşitliği Tartışması: Cumhurbaşkanlığı'ndan AçıklamaİBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında 2 iş insanı tahliye edildi

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı