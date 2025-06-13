KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 19:26
E- Nabız tanı geçmişi

Arkadaşlar merhaba geçen iş girişi için sağlık raporu istediler ve bunu da anlaşmalı oldukları sağlık kabininde yaptırdılar. Bu sağlık kabini benden aldıkları kani özel bir hastaneye göndermişler hastane de "TIBBİ BİYOKİMYA bölümünde- R51 Baş Ağrısı"diye giriş yapmışlar ileride e nabızdan geçmişe bakılırsa sıkıntı yaşayabilir miyim bu tanıyla ?


zaMqi
Şef
14 Haziran 2025 00:28

Hayır zamanında başın ağrımış diye kimse geçmişe dönük sağlık geçmişinden sorun yaşatmaz.

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