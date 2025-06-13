Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 21:54
Çözger mazeret ataması

ÖKGV YÜZDE 94-99 ENGEL ORANI ÇÖZGER RAPORLU ÇOCUĞUM VAR RAPORLA KÜTÜĞÜM KÜÇÜK ŞEHİR OLAN İLDE DAHİL OLMAK ÜZERE EGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖN.MADDE 7 DEN SAĞLIK MAZERET ATAMASI İLE İSTEDİĞİM İLE ATANABİLİR MİYİM BU DURUM BAŞINA GELEN BİR MESLEKTAŞIMIZ VAR MI TEŞEKKÜRLER


Ispatu61
Aday Memur
13 Haziran 2025 22:07
gidebilirsin buyuksehirde ve kucuk.illere gidebilirsin ek gorev yok.

Kadir-29
Şef
13 Haziran 2025 23:37
ilçene bile gidersin ben gittim

Ispatu61
Aday Memur
14 Haziran 2025 00:04
hangi ilceye gittiniz
Kadir-29, 11 saat önce
ilçene bile gidersin ben gittim

Kadir-29
Şef
14 Haziran 2025 00:06
istediğin ilin ilçesine gidersin kardeşim memleketin de dahil . dilekçeni yaz raporunu ekle gönder yeterli
Ispatu61, 10 saat önce
hangi ilceye gittiniz
Toplam 4 mesaj

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