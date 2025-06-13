Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 21:54
ÇÖZGERLE MAZERET ATAMASI

ÖKGV YÜZDE 94-99 ENGEL ORANI ÇÖZGER RAPORLU ÇOCUĞUM VAR RAPORLA KÜTÜĞÜM KÜÇÜK ŞEHİR OLAN İLDE DAHİL OLMAK ÜZERE EGM ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖN.MADDE 7 DEN SAĞLIK MAZERET ATAMASI İLE İSTEDİĞİM İLE ATANABİLİR MİYİM BU DURUM BAŞINA GELEN BİR MESLEKTAŞIMIZ VAR MI TEŞEKKÜRLER


Ispatu61
Aday Memur
13 Haziran 2025 22:07
gidebilirsin buyuksehirde ve kucuk.illere gidebilirsin ek gorev yok.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 yılı istihdam açıklayan illerKurban bayramı ödüllendirmesiBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdilerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonuİstifa mantıklı geliyor artıkMazeret ataması 2025x platformu #Adımız Emniyet Soyadımız MağduriyetMuğla iline geçici görev

Sözlük

dondurma 1 Şaşırtı 1 başına buyruk yaşamak 1 erken yaşta saçı dökülen kimse 1 havaların aşırı ısınması 5 böcekler ve örümcekler neden kilo almaz 3 piknik 2 oğlum bak git 1 iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 2 israil 1

Son Haberler

Ali Yalçın'dan 'Vergi' Açıklaması: Engelli Memurlara Muafiyet SağlanmalıTuristik Karaelmas Ekspresi ilk seferine çıktıBakan Işıkhan yeni istihdam hedeflerini açıkladıKardeşler arasındaki kavgayı ayırırken canından olduİsrail-İran Gerilimi: İran'ın Misillemesi Başladı

Editörün Seçimi

Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklamasıYetkili sendika başkanı TÜİK yalanı