Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Haziran 2025 21:57
Heyet raporu bozulur mu

Geçirdiğim rahatsızlık dolayısıyla heyet 30 gün rapor verdi. Amir kabul etmedi heyete sevk etti fakat farklı bir şehire gitmem gerek ve durumum uygun değil rahatsızım. Böyle bir durum yaşayan var mı heyet bozulur mu ya da girmeden nasıl yapabilirim


hasaahmt
Aday Memur
13 Haziran 2025 22:26
heyet raporu sevk ediliyor muymuş ben heyet 3 doktor olduğu için sevk yok sanıyordum şaşırdım
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